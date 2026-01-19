Hrant Dink 19. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hrant Dink 19. Yılında Anıldı

19.01.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Malatya'da katledilişinin 19. yılında anıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 19. yılında, memleketi Malatya'da törenle anıldı. İnsan Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Melih Kop, "Bugün, Hrant Dink katledildi. Cinayetin ardından uzun bir süre sonra başlatılan yargılamalar ise ne yazık ki tatmin edici bir sonuca ulaşmadı" dedi.

Gazeteci Hrant Dink, tetikçi Ogün Samast tarafından Şişli'de silahla vurularak öldürülmesinin 19. yılında, doğduğu Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Taşhoran (Kilisesi) Kültür Sanat Müzesi önünde düzenlenen törenle anıldı.

İnsan Hakları Derneği Malatya Şubesi tarafından düzenlenen anma töreninde, "Faşizme inat kardeşimsin Hrant" ve "Hrant'ı unutma, unutturma" sloganları atıldı.

"Yargılamalar tatmin edici bir sonuca ulaşmadı"

Anma etkinliğinde konuşan İHD Malatya Şube Başkanı Melih Kop, Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen yargı sürecine dikkati çekerek, "19 yıl önce bugün, Hrant Dink katledildi. Cinayetin ardından uzun bir süre sonra başlatılan yargılamalar ise ne yazık ki tatmin edici bir sonuca ulaşmadı. Başta ailesi olmak üzere insan hakları savunucuları, Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin davada cezasızlığın halen sürdüğü görüşünde birleşiyor. Hrant Dink, yaşamı boyunca devletle aynı düşünen, hisseden ve refleks gösteren kesimlerin sinir uçlarına dokunan bir figür oldu. Ancak o, 1915 Ermeni Soykırımı'nın tanınması talebinde ısrarcı olmanın ötesinde, Türkiye'nin demokratikleşmesi gereğini savundu. Türk toplumuna bir Ermeni olarak seslenen ilk kişilerden biri oldu" diye konuştu.

"Diyalog ve yüzleşme çağrısı yaptı"

Hrant Dink'in Türk toplumuna, bir Ermeni olarak seslenen ilk kişilerden biri olduğunu dile getiren Kop, "Ermenilerin tarihsel ve güncel varlığını, yaşadıklarını ve Türkiye'de bir Ermeni olmanın ne anlama geldiğini anlattı. İki halk ve iki ülke arasında diyaloğu savundu. Birbirimizi anlamaya çağırdı ve bu çağrıyı yaşamı boyunca sürdürdü. Hrant Dink'in kurduğu ve yönettiği Agos gazetesi ise Ermeni gerçeğinin çoğumuzun hiç bilmediği kılcal damarlarına ulaşmamızı sağlayan bir deniz feneri işlevi gördü. Aydınlattı, öğretti, ruhumuza seslendi ve içimizdeki hakikati anlama cesaretini büyüttü. Agos, bir sınır açtı. Türkiye'de Ermenilerin tarihini ve bir Ermeni olarak yaşamanın hayal dahi edemeyeceğimiz gerçeklerini görünür kıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Hrant Dink, Malatya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hrant Dink 19. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:39:21. #7.11#
SON DAKİKA: Hrant Dink 19. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.