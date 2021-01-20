Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi - Son Dakika

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi

20.01.2021 16:37
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi, System.String[]

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada beyanda bulunan eski uzman jandarma Yusuf Bozca, cinayet mahallinde bulunduğuna dair hakkında iddialar olduğunu belirterek "Benim herhangi bir ankesörlü aramam yoktur. Bank Asya'da herhangi bir hesabım yoktur. Bu olaylarla uzaktan yakından ilgim yoktur. Ne Hrant Dink'in öldürülmesiyle ne de FETÖ ile bir ilgim vardır" dedi.

Savunma yapan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme bir sonraki celse dinlenilmeyen sanıkların dinlenilmesine karar vererek tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma sanık savunmalarıyla devam edilmek üzere 22 Ocak'a ertelendi.

(Melike İnal/İHA)

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Agos Gazetesi, Hrant Dink, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi - Son Dakika


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