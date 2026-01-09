Hristodulidis İddialarla Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hristodulidis İddialarla Gündemde

09.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKRY lideri Hristodulidis, seçim kampanyasında yasa dışı bağış iddialarıyla karşı karşıya.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve yakın çevresinin, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde kampanya harcamalarına getirilen yasal sınırları aşmak için "bağış" adı altında yasa dışı yöntemlere başvurduğu yönündeki iddialar tartışmaya neden oldu.

Rum basınında yer alan haberlere göre, söz konusu iddialar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan ve hem kamuya açık kayıtlar hem de gizlice çekildiği izlenimi veren görüntülerin yer aldığı videoya dayanıyor.

Sosyal medyada yayılan videoda, Hristodulidis'in 2023'teki seçim kampanyasının "bağış" adı altında gizlenen yasa dışı nakit parayla finanse edildiği ve böylece kampanya harcamaları için belirlenen 1 milyon avroluk sınırın aşıldığı öne sürülüyor.

Videoda, eski Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis'in harcama sınırının aşılması için zaman zaman nakit paraya başvurulduğunu ima ettiği ifadelerine yer verildi.

Hristodulidis'in nakit ihtiyacı olduğunda Başkanlık Ofisi Direktörü ve aynı zamanda kayınbiraderi olan Charalambos Charalambous ile irtibat kurduğu iddia edilen videoda, Cyfield şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Yiorgos Chrysochos'un Hristodulidis ile yakın ilişkisi olduğunu vurgulayan ifadeler kullandığı görülüyor.

Videoya yalanlama

Öte yandan, iddiaların merkezinde yer alan Lakkotrypis, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu videonun gerçek dışı olduğunu savundu.

Lakkotrypis, videonun sahte bir sosyal medya hesabından sızdırıldığını, kendisine ait gösterilen ifadelerin bağlamından koparılarak kurgulandığını ve bu durumun hem kendisine hem de ülkeye zarar vermeyi amaçladığını öne sürerek, konuyla ilgili şikayette bulunduğunu belirtti.

Videonun GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığının açılış töreninden bir gün sonra yayımlanmasına dikkati çeken Lakkotrypis, zamanlamanın "tesadüf olmadığını" ileri sürdü.

GKRY Hükümeti Sözcüsü Constantinos Letymbiotis de konuyla ilgili açıklamasında, yetkili devlet kurumlarının ilk değerlendirmesine göre videonun "kötü niyetli" ve "montaj ürünü" olduğunu belirtti.

Letymbiotis, videonun hükümetin itibarını zedelemeyi amaçladığını savundu.

Kaynak: AA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hristodulidis İddialarla Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 01:08:28. #7.11#
SON DAKİKA: Hristodulidis İddialarla Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.