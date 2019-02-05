Hsk, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de Aralarında Olduğu 8 Kişiyi Yargıtay'a Üye...
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IHAAW151041-ASA/05-02-2019- HSK, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de aralarında olduğu 8 kişiyi Yargıtay'a üye olarak atadı.
IHAAW151041-ASA/05-02-2019
- HSK
, İzmir
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de aralarında olduğu 8 kişiyi Yargıtay
'a üye olarak atadı. 05.02.2019 15: 10: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:18 Kaynak: İHA
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