Son Dakika Haberleri: Hsk, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de Aralarında Olduğu 8 Kişiyi Yargıtay'a Üye...

Hsk, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de Aralarında Olduğu 8 Kişiyi Yargıtay'a Üye...

48 dakika önce

IHAAW151041-ASA/05-02-2019- HSK, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de aralarında olduğu 8 kişiyi Yargıtay'a üye olarak atadı.

Hsk, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de Aralarında Olduğu 8 Kişiyi Yargıtay'a Üye..., System.String[]
IHAAW151041-ASA/05-02-2019

- HSK, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de aralarında olduğu 8 kişiyi Yargıtay'a üye olarak atadı. 05.02.2019 15: 10: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:18 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 8 Yeni Üye Seçti! İşte O İsimler

Erdoğan'ın Fiyatları Düşürmek İçin Dile Getirdiği Tanzim Satış Nedir? Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:06:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hsk, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de Aralarında Olduğu 8 Kişiyi Yargıtay'a Üye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]