HSK Teftiş Kurulu Başkanı Alacahan'ın acı günü - Son Dakika

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan'ın 81 yaşında vefat eden babası Yusuf Ziya Alacahan'ın cenazesi Şarkışla'da toprağa verildi.

Yaklaşık bir aydır Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Alacahan için Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Damadı Hacıhimmetli cami imamı Lütfullah Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Alacahan'ın cenazesi Garipler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Abdullah Alacan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş, Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Sivas ve Kayseri cumhuriyet başsavcıları, HSK üyeleri, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.