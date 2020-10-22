Huawei, FreeBuds Studio'yu tanıttı - Son Dakika

Huawei, FreeBuds Studio'yu tanıttı

22.10.2020 18:43
Huawei, FreeBuds Studio'yu tanıttı, System.String[]

Huawei, Huawei Mate 40 Serisi lansmanında, ilk kulak üstü kablosuz kulaklıkları Huawei FreeBuds Studio'yu duyurdu.

Huawei, Huawei Mate 40 Serisi lansmanında, ilk kulak üstü kablosuz kulaklıkları Huawei FreeBuds Studio'yu duyurdu.

Huawei açıklamasına göre, yeni kulaklıklar, yüksek çözünürlüklü müziğin ayrıntılarıyla Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi sağlamak için 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Sektör lideri akıllı dinamik aktif gürültü engelleme (ANC), değişen çevresel gürültüye göre değiştirilebilen üç gürültü engelleme modu sağlıyor. İkili bağlantı ile kullanıcılar, karmaşık eşleştirme sürecine gerek duymayan Huawei FreeBuds Studio ile kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor. Geometrik sadelikten ilham alan Huawei FreeBuds Studio, rahat bir kullanım sunuyor.

Huawei FreeBuds Studio, birçok farklı stile uygun tasarlanmış ve rahat bir kulaklık sunmak için sanatla teknolojiyi birleştiriyor. Kulak kapakları basit çizgiler ve dairelerle tasarlanan kulaklık, birinci sınıf bir görünüm için metalik mat bir dokuyla sunuluyor. Paslanmaz çelikten silindirik bir kol, benzersiz bir tasarım sağlamak için kafa bandı ve kulak kapaklarını birbirine bağlıyor.

Kullanım deneyimini daha da geliştiren Huawei FreeBuds Studio, farklı kulak boyutlarına uyum sağlamak için 65mm x 42mm ölçülerinde daha büyük kulak kapakları kullanıyor. Protein deri kulaklık yastığı sadece yumuşak ve rahat kullanımın yanı sıra ses yalıtımı sağlıyor. Kafa bandı, farklı şekillere ve boyutlara uyacak şekilde 150 dereceye kadar uzayabiliyor.

Profesyonel akustik bileşenleri sayesinde Huawei FreeBuds Studio, zengin ayrıntılarla Hi-Fi ses sunmak için 4 Hz-48 kHz'lik geniş bir frekans yelpazesini destekliyor. Huawei FreeBuds Studio'da özelleştirilmiş bir diyafram sürücüsü bulunuyor. Dört katmanlı 40 mm polimer diyafram, daha geniş bir frekans aralığı ve daha yüksek hassasiyet sağlarken, Huawei'nin kendi geliştirdiği L2HC kablosuz ses kodek teknolojileri 960 kbps'ye kadar ses aktarım hızı sağlıyor. Bu teknoloji, Huawei FreeBuds Studio'nun ses dosyalarının orijinal yüksek kaliteli seslerini tüm ayrıntılarıyla yeniden üretmesini sağlıyor.

Akıllı dinamik aktif gürültü engelleme

Huawei FreeBuds Studio, yenilikçi "TAT" çift katmanlı ses yalıtımına ve 40 dB'ye kadar gürültü giderme etkisi sağlayan akıllı dinamik ANC'ye sahip bulunuyor. Dahili IMU ortam sensörü ve mikrofon sistemi ile kulaklıklar, kullanıcının ses ortamını doğru bir şekilde algılayarak daha iyi gürültü giderme için ortama uyum sağlayabilen üç ANC modu sunuyor.

Huawei FreeBuds Studio, farkındalık modunu ve ses modunu destekleyerek kullanıcıların çevrelerinden haberdar olmalarına veya kulaklıklarını çıkarmadan net bir konuşma yapmalarına olanak tanıyor. Tamamen yeni altı mikrofonlu çağrı gürültü azaltma sistemi, sesi çok yönlü olarak yakalayıp seslere etkili bir şekilde odaklanarak arka plan gürültüsünü kesiyor.

Huawei FreeBuds Studio, kullanıcıların bağlantıyı kesip yeniden bağlamaya gerek kalmadan aynı anda iki cihaza bağlanmasına olanak tanıyan dört kanallı, çift modlu çift bağlantıya sahip bulunuyor. Çift bağlantı, aynı zamanda Android, iOS ve Windows tabanlı cihazlarda da destekleniyor.

Huawei FreeBuds Studio, daha kararlı bir bağlantı için 360 derece çok yönlü Bluetooth sinyal kapsama alanı sunan, sektörün ilk çift antenli kulak üstü kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor. Havalimanları gibi güçlü sinyal paraziti olan yerlerde bile çift anten tasarımı, daha güçlü bir sinyale sahip başka bir anteni akıllıca tanımlayabiliyor ve otomatik olarak geçebiliyor. Böylece sorunsuz telefon görüşmeleri için daha iyi bağlantı ve istikrar sağlıyor.

Huawei FreeBuds Studio, tamamen şarj olduğunda ANC açıkken 20 saate kadar veya ANC kapalıyken 24 saate kadar müzik çalabiliyor. Sadece 10 dakikalık şarjla Huawei FreeBuds Studio, ANC açıkken 5 saat veya ANC kapalıysa 8 saat müzik çalabiliyor.

Huawei, Müzik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei, FreeBuds Studio'yu tanıttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Huawei, yeni amiral gemisi telefonu Mate 40 Serisi'ni tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti 150 kişiyi koronaya kurban veren kentimizde tedbirlere uyulmaması korkutuyor Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki Villarreal maçını İstanbul'da yapacak Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki Villarreal maçını İstanbul'da yapacak         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Bolu'da dinlenme tesisinde yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı Bolu'da dinlenme tesisinde yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı         
18:25
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş         
16:42
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!         
15:43
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 19:56:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei, FreeBuds Studio'yu tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei