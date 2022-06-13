Huawei geri mi dönüyor? 5G destekli telefonlar için büyük umut! - Son Dakika
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Huawei geri mi dönüyor? 5G destekli telefonlar için büyük umut!

13.06.2022 17:40
Huawei geri mi dönüyor? 5G destekli telefonlar için büyük umut!

Huawei, geçtiğimiz günlerde akıllı telefonlarını 5G ile buluşturan özel kılıfını satışa çıkardı. Ürün, saniyeler içinde tükendi.

Huawei, bundan birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefon ve telekomünikasyon gibi pazarlarda üst sıralara oynuyordu. Ancak 2019'da ABD'nin kara listesine girmesinin ardından işler tepetaklak oldu. Şirket, yıkıcı yaptırımlara maruz kalarak hem Çin hem de küreseldeki pazar payını büyük ölçüde kaybetti.

Huawei'nin en çok sıkıntı yaşadığı sorunlardan biri de 5G destekli modeller üretememesi. Zira günümüz giriş ve orta segment modellerinde bile 5G bulunurken, üreticinin amiral gemisi telefonlarının büyük bir kısmı yaptırımlar nedeniyle 4G desteği karşımıza çıkıyor. Ancak son ortaya çıkan bilgiler, şirketin sorunu geçici bir yöntemle çözdüğü yönünde.

Huawei, telefonu 5G ile buluşturan kılıf geliştirdi

Geçen ay Huawei'nin yaptırımlar nedeniyle yaşanan 5G sorununu çözmek için bir kılıf geliştirdiğini sizlere duyurmuştuk. İlk etapta Huawei P50 Pro'yu destekleyen kılıf, geçtiğimiz günlerde ön satışına çıktı. Ürün, kullanıcıların ilgisini öylesine çekti ki saniyeler içerisinde tüm stokları tükendi.

Huawei geri mi dönüyor? 5G destekli telefonlar için büyük umut!

Soyealink tarafından üretilen aksesuarın fiyat etiketi 799 yuan, yani yaklaşık 120 dolar seviyelerinde. Öte yandan bünyesinde 5G modem (6GHz altı, NSA+SA) ve uyumlu eSIM'in yanı sıra bir de 1.35 GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciyi barındırıyor. Ayrıca tüm işlemler telefon üzerinden gerçekleşiyor. Hatta durum çubuğunda bir sinyal göstergesi bile çıkıyor.

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Tabii akıllardaki en büyük soru işaretlerinden biri de bu kılıfın diğer modellere gelip gelmeyeceği. Burada şirketin kılıfı ilerleyen dönemlerde diğer modeller için de satışa sunmasını bekliyoruz. Tabii sinyal kalitesi ve donanım gibi noktalarda gerçek bir 5G modem deneyimi sunmasa da bağlantı hızlarında kullanıcıları çok fazla üzmeyecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei, bu gibi geçici yöntemlerle eski günlerine dönebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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