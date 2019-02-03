Huawei, Katlanabilir Akıllı Telefonunu 24 Şubat'ta Duyuruyor

Huawei
Katlanabilir Telefonunu 24 Şubat'ta Duyuruyor. Samsung
'un Unpacked 2019 etkinliğinden sadece 4 gün sonra, Huawei kendi katlanabilir akıllı telefon modelini duyurmaya hazırlanıyor.
Yıllar süren söylentilerden ve fısıltılardan sonra nihayet katlanabilir akıllı telefon modellerini, ama iyi, ama kötü görmeye başladık. Huawei'de kendi Twitter
hesabından Barcelona
'da düzenlenecek MWC 2019 Etkinliğine davetiye yayınladı. 24 Şubat 2019 Saat: 14: 00 olarak açıklanan davetiyeyle şirketin katlanabilir telefon modelini görebileceğimiz tarihte netleşmiş oldu.
Huawei geçtiğimiz Ekim ayında 2019 yılında çıkaracağını söylediği Huawei Katlanabilir Akıllı Telefon
Modeli üzerindeki son rütuşları bitirmiş görünüyor.
Ayrıca, Huawei CEO
'su Richard Yu, bir hafta önce Pekin
'deki bir yatırımcı toplantısında bir MWC lansmanını doğruladı.
"Şubat'ta sizi Barselona
'da görmeyi dört gözle bekliyoruz, dünyanın ilk 5G akıllı telefonunu katlanabilir ekranla piyasaya süreceğiz" dedi.
Şimdi açıklamanın kesin tarihine sahibiz. Fakat Huawei, Samsung'un Etkinliğini atlamış gibi görünüyor. Koreli elektronik devi, bu yıl MWC 2019'dan dört gün önce düzenleyeceği etkinlikle Samsung Galaxy
S10 Serisini duyuracak. Ayrıca Samsung'un Galaxy S10 Serisinin bellek, renkleri ve Avrupa
Fiyatlarının da ortaya çıktığını hatırlatalım.
Aslında girdiğimiz Şubat ayıyla birlikte daha fazla katlanabilir akıllı telefon modeli görebiliriz. Motorola
RAZR modelinde esnek OLED ekran kullanıyor ve bu konuda bir patent başvurusu da ortaya çıkmıştı.
Bu üç modelden hangisi olursa olsun hepsi 1500 dolar fiyatlandırma seviyesinde. Bu yüksek gerçek lüks sınıfına gireceklerini şimdiden söyleyebiliriz.
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