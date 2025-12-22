ABD-İran hattında gerilim yeniden tırmanıyor! Açık açık tehdit etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD-İran hattında gerilim yeniden tırmanıyor! Açık açık tehdit etti

ABD-İran hattında gerilim yeniden tırmanıyor! Açık açık tehdit etti
22.12.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran-Washington hattında gerilim yeniden tırmanıyor. İran yönetimine açıktan bir tehditte bulunan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Tahran'ın ABD ordusunun haziran ayında Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıya dair ''gerekli mesajı tam olarak almadığını'' söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN FORDO SALDIRISINDAN GEREKLİ MESAJI ALMAMIŞ"

İsrail'e destek veren ABD ordusunun, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarını hatırlatan Huckabee, "Umarım mesajı almışlardır ama görünüşe göre mesajın tamamını almamışlar çünkü yeniden yapılanmaya ve çukuru daha da derinleştirip daha da güvenli hale getirmenin yeni bir yolunu bulmaya çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden 'İran Fordo saldırısından gerekli mesajı almamış' açıklaması
Fordo Nükleer Tesisi

"AVRUPALILAR TEHDİDİ ANLAMIYORLARSA DÜŞÜNDÜĞÜMDEN BİLE DAHA APTALLAR DEMEKTİR"

Huckabee, İran yönetiminin programının İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avrupa için de tehdit olduğunu ileri sürerek "Avrupalılar bunun tüm Avrupa için de gerçek bir tehdit oluşturduğunu anlamıyorlarsa, o zaman düşündüğümden bile daha aptallar demektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden 'İran Fordo saldırısından gerekli mesajı almamış' açıklaması
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee

"ŞARA HAYATTA KALMASININ YOLUNUN İSRAİL İLE BARIŞ İÇİNDE OLMAKTAN GEÇTİĞİNİ BİLİYOR"

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen ve çıkmaza giren müzakerelere dair Huckabee, şunları kaydetti: "Aslında İsrail ve Suriye arasında bir anlaşma olabileceğini düşünüyorum ve (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara Suriye'deki istikrarın ve hayatta kalmasının yolunun İsrail ile barış içinde olmaktan geçtiğini biliyor."

ABD Büyükelçisi, Tel Aviv yönetiminin Suriye'yi işgal etme gibi bir arzusu olmadığını, İsrail ordusunun tampon bölgeyi "yeni bir 7 Ekim yaşanmaması için ele geçirdiği" iddiasında bulundu.

Kaynak: AA

Mike Huckabee, Washington, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran hattında gerilim yeniden tırmanıyor! Açık açık tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail komşu ülkeyi İHA’larla vurdu İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu
Siirt’te öldürülen Gülhan Börülce’nin katili en yakınından çıktı Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı
Boluspor yönetiminden futbolcuların ’’hareketsiz’’ protestosuna tepki Boluspor yönetiminden futbolcuların ''hareketsiz'' protestosuna tepki
Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi 2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

20:07
THY, Erivan’a direkt seferlere başlıyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor
19:57
Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi
Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi
19:39
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
19:38
Fidan’ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı Anında müdahale geldi
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi
19:34
Galatasaray’da imza atılıyor
Galatasaray'da imza atılıyor
18:45
Libya tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 20:37:57. #7.13#
SON DAKİKA: ABD-İran hattında gerilim yeniden tırmanıyor! Açık açık tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.