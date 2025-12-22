ABD-İran hattında gerilim yeniden tırmanıyor! Açık açık tehdit etti

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN FORDO SALDIRISINDAN GEREKLİ MESAJI ALMAMIŞ"

İsrail'e destek veren ABD ordusunun, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarını hatırlatan Huckabee, "Umarım mesajı almışlardır ama görünüşe göre mesajın tamamını almamışlar çünkü yeniden yapılanmaya ve çukuru daha da derinleştirip daha da güvenli hale getirmenin yeni bir yolunu bulmaya çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Fordo Nükleer Tesisi

"AVRUPALILAR TEHDİDİ ANLAMIYORLARSA DÜŞÜNDÜĞÜMDEN BİLE DAHA APTALLAR DEMEKTİR"

Huckabee, İran yönetiminin programının İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avrupa için de tehdit olduğunu ileri sürerek "Avrupalılar bunun tüm Avrupa için de gerçek bir tehdit oluşturduğunu anlamıyorlarsa, o zaman düşündüğümden bile daha aptallar demektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee

"ŞARA HAYATTA KALMASININ YOLUNUN İSRAİL İLE BARIŞ İÇİNDE OLMAKTAN GEÇTİĞİNİ BİLİYOR"

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen ve çıkmaza giren müzakerelere dair Huckabee, şunları kaydetti: "Aslında İsrail ve Suriye arasında bir anlaşma olabileceğini düşünüyorum ve (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara Suriye'deki istikrarın ve hayatta kalmasının yolunun İsrail ile barış içinde olmaktan geçtiğini biliyor."

ABD Büyükelçisi, Tel Aviv yönetiminin Suriye'yi işgal etme gibi bir arzusu olmadığını, İsrail ordusunun tampon bölgeyi "yeni bir 7 Ekim yaşanmaması için ele geçirdiği" iddiasında bulundu.