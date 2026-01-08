HÜDA PAR'dan Su Kesintisi Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

HÜDA PAR'dan Su Kesintisi Eleştirisi

08.01.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahzade Demir, Ankara'daki su kesintilerini ihmal ve kötü yönetim olarak nitelendirerek eleştirdi.

HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Ankara'daki su kesintilerine ilişkin, "Bugün yaşananlar öngörüsüzlüğün ve plansızlığın sonucudur. Eğer bu işi yapamıyorlarsa görevi bırakmaları en doğru, en makul olan husustur." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye Ordusu ile terör örgütü SDG arasında Halep'teki çatışmaları kaygıyla takip ettiklerini söyledi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle yarım milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini, 13 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Demir, Suriye halkının yeni bir çatışmayı kaldıracak gücünün kalmadığını, geçmişin acı hatalarının tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Ankara'da uzun süredir su kesintileri yaşandığını anımsatan Demir, "İlçelerde üç güne varan su kesintileri aralıklarla devam etmektedir. Vatandaşlarımız doğal su kaynaklarının önünde bidonlarla uzun kuyruklar oluşturmakta, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bu görüntülerin ortaya çıkması utanç verici bir durumdur. Bu tablo açık bir ihmal ve kötü yönetim tablosudur." ifadelerini kullandı.

Aylardır süren kesintilere rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'nin tutarlı ve güvenilir bir bilgilendirme yapmadığını öne süren Demir, kurumların internet sitesinde paylaşılan duyuruların artık vatandaşın nezdinde inandırıcılığını yitirdiğini dile getirdi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyenin görev alanı dışında kalan konser, etkinlik ve benzeri popülist faaliyetlere milyonlar harcadığı ancak zamanında yapılması gereken altyapı yatırımlarının yıllardır ihmal edildiği ortadadır. Belediyeler popülizmle, şovla yönetilemez. Belediyecilik altyapı, planlama ve hizmet üretme işidir. Bununla birlikte Ankara her geçen gün ağırlaşan ciddi bir trafik sorunuyla karşı karşıyadır. Ankara trafik sorununun en az yaşandığı illerden biriydi. Ancak son 5-6 yıldan beri çok ciddi bir soruna dönüşen bir realite ile karşı karşıyayız. Sorunun geldiği aşama köprü, kavşak, alt geçit ve raylı sistem gibi altyapı yatırımlarının ihmal edildiğini göstermektedir."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevdeki ikinci dönemi olduğuna dikkati çeken Demir, "Bugün yaşananlar öngörüsüzlüğün ve plansızlığın sonucudur. Eğer bu işi yapamıyorlarsa görevi bırakmaları en doğru, en makul olan husustur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Şahzade Demir, Politika, Ankara, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Su Kesintisi Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

16:11
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
15:52
İstanbul’da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 16:47:55. #7.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan Su Kesintisi Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.