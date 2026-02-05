HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

05.02.2026 21:16
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak depremlerde hayatını kaybeden partisinin Kahramanmaraş İl Başkanı Nusrettin Üdürgücü'nün ailesini ziyaret eden Yapıcıoğlu, daha sonra kabri başında düzenlenen anma programına katıldı.

Kırım Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde bölge muhtarlarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, onlarla bir süre sohbet etti.

Yapıcıoğlu, burada gazetecilere, 6 Şubat depremlerinin Türkiye tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olduğunu belirtti.

Geçen 3 yıl içerisinde yaraların büyük ölçüde sarıldığını ifade eden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Çok büyük oranda yaraların sarıldığını görüyoruz. Ufak tefek bazı problemler kalmış. İnşallah onların da bir an önce çözülmesi için el birliğiyle çalışacağız. Sorunların çözümü için elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle hem depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum hem de tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Yapıcıoğlu, depremde yakınlarını kaybeden bazı aileleri de ziyaret ettiklerini hatırlatarak, muhtarlarla yapılan görüşmede kendisine iletilen ihtiyaç ve sıkıntıları ilgili yerlere aktaracağını ifade etti.

Kaynak: AA

