HÜDA PAR'lı Dinç'ten Barış Kurulu'na Eleştiri

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu"nu eleştirerek, yapının bir barış girişimi olmadığını savundu.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ekonomide bazı göstergelerin düzelmeye başladığını anlattı.

Enflasyonun düştüğünün söylendiğini ancak "mutfaktaki yangının hala sönmediğini" savunan Dinç, "Bu milletin sefalet şartlarına daha ne kadar tahammül etmesi bekleniyor?" sorusunu yöneltti.

Dinç, iktisat anlayışlarının rakamlardan önce insanı merkeze aldığını bildirerek, birkaç gösterge düzelince ekonominin başarılı olduğunun sayılamayacağını ileri sürdü.

Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu"na ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Kurulun ilk toplantısında amacını açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Dinç, "Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1300'den fazla ihlal gerçekleştiren siyonist terör rejimi görmezden gelinirken, direnişin asli unsuru olan Hamas'ın hedef alınması, bu yapının barış girişimi değil, tasfiye ve yağma projesi olduğunu göstermiştir." dedi.

Dinç, ateşkesi sistematik biçimde ihlal eden, yüzlerce sivili katleden, insani yardımları engelleyen ve Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail'in uyarılmamasını eleştirdi.