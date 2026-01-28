HÜDA PAR'lı Dinç'ten Barış Kurulu'na Eleştiri - Son Dakika
HÜDA PAR'lı Dinç'ten Barış Kurulu'na Eleştiri

28.01.2026 16:38
Faruk Dinç, Barış Kurulu'nun gerçek bir barış girişimi olmadığını savundu ve ekonomideki durumu eleştirdi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu"nu eleştirerek, yapının bir barış girişimi olmadığını savundu.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ekonomide bazı göstergelerin düzelmeye başladığını anlattı.

Enflasyonun düştüğünün söylendiğini ancak "mutfaktaki yangının hala sönmediğini" savunan Dinç, "Bu milletin sefalet şartlarına daha ne kadar tahammül etmesi bekleniyor?" sorusunu yöneltti.

Dinç, iktisat anlayışlarının rakamlardan önce insanı merkeze aldığını bildirerek, birkaç gösterge düzelince ekonominin başarılı olduğunun sayılamayacağını ileri sürdü.

Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu"na ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Kurulun ilk toplantısında amacını açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Dinç, "Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1300'den fazla ihlal gerçekleştiren siyonist terör rejimi görmezden gelinirken, direnişin asli unsuru olan Hamas'ın hedef alınması, bu yapının barış girişimi değil, tasfiye ve yağma projesi olduğunu göstermiştir." dedi.

Dinç, ateşkesi sistematik biçimde ihlal eden, yüzlerce sivili katleden, insani yardımları engelleyen ve Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail'in uyarılmamasını eleştirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Faruk Dinç, Orta Doğu, Politika, Ekonomi

Politika

Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Suriye lideri Şara Rusya'da Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
İstanbul'da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
