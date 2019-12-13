HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika
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HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

6 saat önce

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sağlam, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü" adlı fotoğrafına oy veren Sağlam, "Filistin 100 yıla aşkın bir süredir işgal altında. Ama özellikle son 30 senedir ciddi bir direniş var. Bir vatanın zorla, tank ve toplarla işgal edilemeyeceğini, mülk edinemeyeceğini gösterir, güzel bir mücadele örneği veriyor. Filistin'de özgürlük mücadelesini gösteren güzel bir kare." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" isimli fotoğrafını tercih ettiğini belirten Sağlam, savaşa rağmen yaşamın sürdüğünü anlatan fotoğrafı beğendiğini söyledi.

Sağlam, spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "41. İstanbul Maratonu" sırasında çektiği ve "Kıtaları birleştiren maraton" isimli fotoğrafına oy verdi.

AA'nın yılın fotoğraflarının çok büyük anlamları olduğuna işaret eden Sağlam, hem foto muhabirlerini hem de AA'yı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

"Baktığımız fotoğraflarda hayatın içinden kareler vardı. Bunların her birinin ayrı bir hikayesi ayrı bir serüveni var." diyen Sağlam, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sağlam, bu fotoğraflarla tarihe bir not düşüldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gelecekte bunların neler ifade ettiğini, daha iyi izah edeceğiz yeni nesillere. O anlamada bu çalışmalar güzel, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki kategoriler de artırılabilir. Maalesef son zamanlarda acı ve hüzünlü kareler görüyoruz. İnşallah sonraki yıllarda önümüze gelecek fotoğraflar, daha hayat ve umut dolu kareler olsun. Dileğimiz odur ki; bundan sora yaşam dolu, umut dolu karelerle karşılaşalım. Dünya daha yaşanılır bir hal alsın diye dua ve temenni ediyoruz."

HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Hür Dava Partisi, Anadolu Ajansı, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:05 Kaynak: AA
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