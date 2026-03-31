Hukukçu Bozbayındır, Kavala\'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü

31.03.2026 12:10
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Büyük Daire'de görülen duruşmada Türkiye’yi Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır ve Adalet Bakanlığı bürokratları temsil etti.

Osman Kavala mahkum olduğu Gezi davasında “Poğaça dağıttım” savunması yapmıştı. Kavala’nın mahkumiyet dayanağının sadece tuzlu poğaça dağıtmaya indirgenemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır, "Sosyal medya ve basında yer alan bu tür iddialar sadece bir algıdan ibarettir" dedi.

"KAVALA DELİLLERİ DEĞERSİZ GÖSTERİYOR"

Bozbayındır, Kavala tarafının AİHM’e sunduğu görüşlerinde Mahkeme’yi yanlış yönlendirerek mahkûmiyet kararında dayanılan delilleri ilgisiz ve değersiz gösterdiğinin altını çizdi. Bozbayındır, başta Yargıtay olmak üzere iç hukuk mahkemelerinin dosyadaki tüm delilleri birlikte değerlendirdiğini, iddia edilenin aksine Kavala’nın sadece poğaça dağıtması nedeniyle mahkûm edilmediğini belirtti.  Bozbayındır, kalkışmanın finansmanı, uluslararası algının yönlendirilmesi, olaylar sırasındaki toplantılar için yer sağlaması gibi birçok eyleminin birlikte göz önüne alınarak Kavala hakkında mahkûmiyet kararı verildiğini ayrıntılı anlattı.

"KAVALA, AİHM'İ YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR"

Uluslararası Ceza Hukuku alanında deneyimli bir hukukçu olan Prof. Bozbayındır, Osman Kavala'nın AİHM'i yanlış yönlendirdiğini ifade etti. Osman Kavala’nın sadece poğaça dağıtması nedeniyle mahkûm edilmediğinin altını çizen Bozbayındır, "Kalkışmanın finansmanı, uluslararası algının yönlendiricisi, olaylar sırasındaki toplantılar için yer sağlaması gibi birçok eyleminden ötürü mahkumiyet kararı aldı" dedi.

Bozbayındır, yaptığı savunmada mahkeme kararlarına dayanarak Osman Kavala’nın Gezi Kalkışması’nın organizasyonunu, planlamasını ve finansmanını sağladığını söyledi.

Bozbayındır, Kavala’nın faaliyetlerine şiddet olayları başladıktan sonra da devam ettiğine dikkat çekti.

"BENZER SUÇA AVRUPA'DA BENZER CEZA"

Tecrübeli hukukçu Bozbayındır, TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen hükümete karşı suç unsurlarına ilişkin de bilgi verdi. Bozbayındır, bu kapsamda işlenen benzer suçların Avrupa Konseyi diğer ülkelerde de benzer şekilde düzenlendiğine ve uygulandığına dikkat çekti. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Abdullah Aydın da Osman Kavala’nın Anayasa Mahkemesi'nde görülmekte olan başvurularının olduğunu söyledi. Aydın, iç hukuk yollarını tüketilmesi şartının yerine getirilmediğine vurgu yaptı.

ALİ EMRAH BOZBAYINDIR KİMDİR ?

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanıdır. 2019 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve 2021 yılında ise Milli Savunma Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapmıştır. Araştırma alanları Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Muhakemesi Hukuku, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Hukuku’dur.

2012 yılında TÜSİAD tarafından en iyi genç avukat ödülüne, 2019 yılında Herbert Smith Freehills Bursuna 2021 yılında ise Alexander von Humboldt Vakfı, Deneyimli Bilim İnsanı Ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca 2016 yılından bu yana Cambridge Üniversite’nde konuk öğretim üyesi sıfatıyla çalışmalar yapmaktadır.

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
