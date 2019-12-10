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Hülya Avşar: Arkadaşlarım benzetemediler

6 saat önce

Hülya Avşar, bu yıl 20'ncisi düzenlenen tenis turnuvasında, oyuncu Melisa Şenolsun'un kendisine benzetilmesi hakkında konuştu.

Hülya Avşar: Arkadaşlarım benzetemediler, System.String[]

Hülya Avşar, bu yıl 20'ncisi düzenlenen tenis turnuvasında, oyuncu Melisa Şenolsun'un kendisine benzetilmesi hakkında konuştu. Sanatçı, "Sosyal medya 23 yaşındaki Melisa ile sizin 1980'lerdeki fotoğraflarınızı tıpatıp aynı buluyor. Siz ne diyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:


"Yolu açık olsun, çok güzel bir kız. Benzetilme konusunda, arkadaşlarım benzemetemediler. Benim için mahsuru yok, dudakları benziyor"


Melisa Şenolsun "Hülya Avşar'a benzetilmek benim için onur. Keşke onun gibi yıllarca güzelliğimden Keşke onun gibi yıllarca güzelliğimden bahsedilse" demişti.

Melisa Şenolsun, Hülya Avşar, Tenis, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:28 
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