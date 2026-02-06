Hülya Koçyiğit Akdamar Adası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Hülya Koçyiğit Akdamar Adası'nı Ziyaret Etti

06.02.2026 19:23
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Van'da Akdamar Adası'nı ziyaret etti ve söyleşiye katılacak.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Van'da Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

Koçyiğit, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesince yarın düzenlenecek "Sinema ve Aile" konulu söyleşiye katılmak üzere Van'a geldi.

Programı kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Selma Biçek ve beraberindekilerle Gevaş ilçesine giden Koçyiğit, tekne ile Akdamar Adası'na geçti.

Yolculuk sırasında bir süreliğine teknenin dümenine geçen Koçyiğit, adayı ziyaret edenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Yanına gelen hayranlarıyla sohbet eden, fotoğraf çektiren Koçyiğit, daha sonra adadaki Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etti.

Kilise hakkında görevlilerden bilgi alan Koçyiğit, basın mensuplarına, Akdamar Adası'na ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını söyledi.

Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Muhteşem Van manzarasını seyrediyorum. Gerçekten iyi ki geldim diyorum, çok mutluyum. Yaklaşık 8-10 yıl önce gelmiştim. Göl kenarında Van kahvaltısı yapmıştık, tadı halen damağımda. İnşallah bu sefer de nasip olur. Türkiye insanı denince ilk akla gelen ailemizdir. Ailenin değerini unutturmamak, aile olmayı başarabilmek için kadın, erkek, ebeveyn olarak üzerimize düşen görevleri hatırlamamız gerekiyor. İnşallah Vanlılarla gerçekleştireceğimiz söyleşide bu konuları sinema kariyerimden örneklerle paylaşacağım."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok şehirde film çektiğini ancak Van'da çekim yapma fırsatı bulamadığını anlatan Koçyiğit, Van'ın doğasıyla mutlaka görülmesi gereken bir şehir olduğunu vurguladı.

Akdamar Adası'nı ziyaret edenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını ifade eden Koçyiğit, "Eskiden turizm denince deniz ve güneş akla gelirdi. Günümüzde kültür turizmi öne çıkıyor. Tarihini bilmeyen bir toplum geleceğini kuramaz. Anadolu toprakları kültürel zenginliğiyle bizleri daha da güçlendiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

