Hurdacıdan demir malzeme çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hurdacıdan demir malzeme çalan şüpheli tutuklandı

11.05.2022 10:30
Hurdacıdan demir malzeme çalan şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hurdacıdan demir malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hurdacıdan demir malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Uzunbanı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacıda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, demir malzemeleri çalan şahsın S.E.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi - OSMANİYE

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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdacıdan demir malzeme çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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