Hürmüz Boğazı'nda ABD-Iran Gerilimi - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'nda ABD-Iran Gerilimi

03.02.2026 22:43
İran botları, ABD petrol tankerine el koymakla tehdit etti, ABD Donanması durumu kontrol altına aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, İran Devrim Muhafızları'na ait iki botun Hürmüz Boğazı'nda ABD bandıralı petrol tankerini el koymakla tehdit ettiğini bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasında tansiyon yükseldi. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'nın düşürülmesinden birkaç saat sonra İran Devrim Muhafızları'na ait iki botun ABD bandıralı Stena Imperative adlı petrol tankerini el koymakla tehdit ettiğini bildirdi. Hawkins, "İki İran Devrim Muhafızları botu ve bir İran Mohajer tipi insansız hava aracı, Stena Imperative gemisine yüksek hızda yaklaştı ve gemiye çıkıp tankere el koymakla tehdit etti" dedi.

Hawkins, ABD Donanması'na ait McFaul savaş gemisinin bölgede görev yaptığını ve Stena Imperative'e eşlik ettiğini söyledi. Hawkins, "Sonuç olarak durum yatıştı ve ABD bayraklı tanker güvenli bir şekilde yoluna devam ediyor" dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, İran güçlerinin, tankere motorunu durdurmasını ve gemiye çıkmaları için hazırlanmasını emrettiği belirtilerek, tankerin bunu yerine hızını artırdı ve yolculuğuna devam ettiği ifade edildi.

ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait İHA'yı düşürdü

Söz konusu olaydan saatler önce ise ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait İHA'yı düşürmüştü ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'a yaklaşan İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracı F-35 tipi savaş uçağı tarafından vurulmuştu.

CENTCOM Sözcüsü Hawkins, "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran'a ait insansız hava aracını düşürdü" demişti. - MASKAT

Kaynak: İHA

