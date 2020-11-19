Hürriyet Bayraktarlılarla bir araya geldi - Son Dakika

Hürriyet Bayraktarlılarla bir araya geldi

19.11.2020 12:06
Hürriyet Bayraktarlılarla bir araya geldi, System.String[]

Bayraktar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahalleye doğalgaz hattı çekilmesi için girişimlere başlayacaklarını belirtti.

Bayraktar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahalleye doğalgaz hattı çekilmesi için girişimlere başlayacaklarını belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Hürriyet kent merkezinin yanı sıra köyleri de sık sık ziyaret ederek aksaklıkların giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hürriyet ve ekibi Bayraktar Mahallesi'ne giderek vatandaşların taleplerini dinleyip çözüm önerileri sundu. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette mahalle muhtarının ilettiği taleplerin notları alındı. Vatandaşları dinleyen Hürriyet, mahallenin en büyük sıkıntısı olan doğalgaz konusunda adımların atılması noktasında girişimlere başlayacaklarını söyledi.

Mahallelinin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Hürriyet, eksikliklerin notunu alarak acil olan işlere en kısa sürede müdahale edileceğinin ve zamanla tüm eksikliklerin giderileceğinin sözünü verdi. Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret eden Hürriyet, okul bahçesinin bir kısmının çocuklar için hobi bahçesi yapılması noktasında çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Toprağın zenginliğinden faydalanan ve bunu gelecek nesillere de aktarmak isteyen Hürriyet'in adımı ile çocuklar toprakla buluşacak.

Bayraktar Cemevi'ni ziyaret ederek eksiklikleri kontrol eden Hürriyet, binanın çatısının onarılacağını ve iç dış boyama işleminin yapılacağını belirtti. Ayrıca binanın dışında bulunan alana cemaatin olumsuz hava koşullarında ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için sundurma genişletme çalışması yapılacak. Cemevinin ardından mahalle mezarlığındaki eksiklikleri yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması gerçekleştireceklerini ve eksik olan musalla taşının getirileceğini söyledi. Bölge halkının isteği üzerine alınacak ortak karar ile kadınların ulaşabileceği bir alana fırın yapılacağını belirten Hürriyet, ayrıca yağmur sularının asfalta zarar vermeden akıtılması ve asfalt altı malzemelerin aşınmasını önlemek için v kanal uygulaması yapılacağını ifade etti. - KOCAELİ

Hürriyet Bayraktarlılarla bir araya geldi
Hürriyet Bayraktarlılarla bir araya geldi
Hürriyet Bayraktarlılarla bir araya geldi
Hürriyet Bayraktarlılarla bir araya geldi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hürriyet Bayraktarlılarla bir araya geldi - Son Dakika


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