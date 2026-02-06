Hürriyet Partisi'nden Deprem İhlalleri Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hürriyet Partisi'nden Deprem İhlalleri Açıklaması

06.02.2026 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürriyet Partisi'nin, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, "Türkiye’nin ihmallerin üstünü örtmek için algı yapan değil, sorunları tespit eden ve gerçekçi çözümler ile vatandaşın derdine derman olan bir yönetim zihniyetine ihtiyacı var" denildi.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi'nin, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, " Türkiye'nin ihmallerin üstünü örtmek için algı yapan değil, sorunları tespit eden ve gerçekçi çözümler ile vatandaşın derdine derman olan bir yönetim zihniyetine ihtiyacı var" denildi.

Hürriyet Partisi, 6 Şubat depremlerine ilişkin "Üstünü örtseniz de ihmaliniz gizlenmiyor" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi rakamlara göre 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremin açtığı yaralar halen sarılabilmiş değil. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımlamış olduğu Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu'na göre bugün halen 360 bin kişi konteyner kentlerde yaşıyor. Bunların ismi 'kent' olsa bile geçici şekilde kurgulanmış olmaları ve altyapı yetersizlikleri sebebiyle depremzede vatandaşların mağduriyeti halen devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Hatay boydan boya brandalarla kaplanmış olsa da hükümetin deprem bölgelerine yönelik ihmalleri kamuoyundan gizlenemedi. Türkiye'nin ihmallerin üstünü örtmek için algı yapan değil, sorunları tespit eden ve gerçekçi çözümler ile vatandaşın derdine derman olan bir yönetim zihniyetine ihtiyacı var. Hürriyet Partisi olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hürriyet, Ekonomi, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürriyet Partisi'nden Deprem İhlalleri Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 02:47:11. #7.11#
SON DAKİKA: Hürriyet Partisi'nden Deprem İhlalleri Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.