Hüseyin Aydın, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi - Son Dakika

Hüseyin Aydın, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın ve Başkan Vekilliği'ne Ümit Leblebici yeniden seçildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın ve Başkan Vekilliği'ne Ümit Leblebici yeniden seçildi.

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Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB'nin önceki gün gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.

Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü'nün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın'ın (Ziraat Bankası Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Ümit Leblebici'nin (Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Türkiye Bankalar Birliği, Ümit Leblebici, Hüseyin Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:01 Kaynak: AA

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