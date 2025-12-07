Hüseyin Baş BTP Genel Başkanı Seçildi - Son Dakika
Hüseyin Baş BTP Genel Başkanı Seçildi

Hüseyin Baş BTP Genel Başkanı Seçildi
07.12.2025 20:32
Hüseyin Baş, BTP'nin kongresinde 1136 oy alarak genel başkanlığa yeniden seçildi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanlığına Hüseyin Baş yeniden seçildi.

BTP'nin 9. Olağan Büyük Kongresi, Keçiören Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kongredeki genel başkanlık seçiminde 1140 delege oy kullandı.

Geçerli oyların 1136'sını alan Baş, yeniden genel başkan seçildi.

Kongrede konuşan Baş, "Güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda gayret ettiklerini belirterek, "'Güçlü Türkiye' diyorsanız, o güçlü Türkiye Türk Milleti'nin güçlü olmasından geçer. Millet fakru zaruret içerisindeyken, devlet güçlü olamaz. İstediğiniz kadar anlatın. Pasaportun sağda solda geçmiyorsa, cebinde paran yoksa, sözün dinlenmiyorsa, sen güçlü devlet olamazsın. Bağımsız Türkiye Partisi güçlü bir Türkiye inşa etmek için bugün Ankara'dan yola çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hüseyin Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş BTP Genel Başkanı Seçildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Hüseyin Baş BTP Genel Başkanı Seçildi - Son Dakika
