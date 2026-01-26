Hüseyin Özdemir, Çermik\'te Yeniden Başkan

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul seçimleri yaptı. Kurulda Kırmızı Liste olarak tek listeyle giren mevcut Başkan Hüseyin Özdemir, oyların tamamını alarak yeniden başkan olarak seçildi.

Çermik Esnaf ve Sanatkarlar Odası lokalinde, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Oda temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda, Başkan Hüseyin Özdemir konuşma gerçekleştirdi. Özdemir, "Oda yönetim kurulu üyeleri ile tek vücut şekilde esnafın sorunlarıyla bire bir ilgileniyoruz. Esnafın mesleki ihtiyaçları ile ilgili tüm kurumlarla istişarelerde bulunarak sorunları çözüyoruz. Esnafımız zor bir süreçten geçiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul seçimi gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen seçimlerde mevcut başkan Hüseyin Özdemir oyların tamamını alarak güven tazeledi. - DİYARBAKIR