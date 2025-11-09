Husiler'den İsrail'e Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Husiler'den İsrail'e Saldırı Tehdidi

Husiler\'den İsrail\'e Saldırı Tehdidi
09.11.2025 19:49
Husilerin Genelkurmay Başkanı, ateşkes bozulursa İsrail'e saldırıları başlatacaklarını duyurdu.

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin bozulması halinde İsrail'e saldırıları yeniden başlatacaklarını açıkladı.

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'nde ateşkesin bozulması halinde İsrail'e saldırı tehdidinde bulundu.

"SALDIRIYA YENİDEN BAŞLARIZ"

Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas'a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.

2 YILDA YÜZLERCE FÜZE ATEŞLEDİLER

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana İsrail'e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
