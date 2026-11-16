Babülmendep Boğazı çevresinde Husi ilerleyişi: Hükümet güçleri çekildi - Son Dakika
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Babülmendep Boğazı çevresinde Husi ilerleyişi: Hükümet güçleri çekildi

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Babülmendep Boğazı çevresinde Husi ilerleyişi: Hükümet güçleri çekildi
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3 yorum
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Babülmendep Boğazı çevresinde Husi ilerleyişi: Hükümet güçleri çekildi
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Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri 15 Kasım'da Babülmendep Boğazı çevresindeki bazı askeri mevzilerden çekildi, Husiler de boğaza yakın stratejik noktalarda kontrol sağladığını açıkladı. Grup üyeleri kutlama yaptı. Süveyş Kanalı'na uzanan ticaret güzergahındaki gelişme, gemilerin güvenliğine dair kaygıları büyüttü.

Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, 15 Kasım'da Babülmendep Boğazı çevresindeki bazı askeri mevzilerden çekildi. Güney Silahlı Kuvvetleri, Taiz vilayetindeki Zubab Havalimanı ve çevresinde konuşlandırılan birliklerin Aden'in savunmasını güçlendirmek amacıyla yeniden konumlandırıldığını açıkladı.

Hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından harekete geçen Husiler, boğaza yakın stratejik noktalarda kontrol sağladıklarını duyurdu. Ensarullah adıyla da bilinen grubun üyeleri, askeri başarılarını kutlamak için bir araya geldi. Kutlamalarda silahlı militanların sevinç gösterileri yaptığı görüntüler paylaşıldı.

DÜNYA TİCARETİNİN KİLİT NOKTASINDA HAREKETLİLİK

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında yer alıyor. Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa ve Asya arasında yapılan deniz taşımacılığının önemli bir bölümü bu güzergahı kullanıyor.

Boğazın çevresindeki kıyı bölgeleri ve adalar, deniz trafiğini izlemek ve gemilere yönelik askeri operasyonlar düzenlemek açısından stratejik önem taşıyor. Husilerin bu bölgelerdeki askeri varlığını güçlendirmesi, uluslararası ticaret gemilerinin güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor.

KIZILDENİZ'DE GEMİLERE SALDIRILAR DÜZENLEMİŞLERDİ

Husiler, geçmiş yıllarda Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyreden ticari gemilere füze ve insansız hava araçlarıyla çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırılar nedeniyle bazı uluslararası deniz taşımacılığı şirketleri rotalarını değiştirerek Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na yöneldi.

Bu değişiklik, Avrupa ile Asya arasındaki taşımacılık sürelerini uzatırken nakliye maliyetlerini de artırdı.

BOĞAZIN TAMAMI HUSİLERİN KONTROLÜNDE DEĞİL

Husilerin son ilerleyişi, Babülmendep Boğazı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdikleri anlamına gelmiyor. Bölgedeki farklı kıyı noktalarında Yemen hükümetine bağlı güçler ve diğer silahlı unsurların varlığı sürüyor.

Boğazın tamamen kapatıldığına ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Husilerin stratejik mevzilerdeki hareketliliği, Kızıldeniz'deki deniz güvenliği açısından önemini koruyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Size müdahalede haklı gerekçe olsun, dünya kamuoyunu arkasına almak için sizin orda önünüzü açan Amerika . Akıllı olun bu sahte zafere inanmayın”

Tüm yorumlar (3)
Suudi ArabistanAden KörfeziHükümetDünyaYemenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    BIRAVO HUSÌLER BIRAVO İRAN 2 3 Yanıtla
  • szkpnb9h2s szkpnb9h2s:
    Size müdahalede haklı gerekçe olsun, dünya kamuoyunu arkasına almak için sizin orda önünüzü açan Amerika . Akıllı olun bu sahte zafere inanmayın 3 0
  • gunesay8472 gunesay8472:
    ben İsrail'e kurşun atan husileri destekliyorum 0 0 Yanıtla
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