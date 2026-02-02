Husiler Muha Havalimanı'nda Uçuşları Engelledi - Son Dakika
Husiler Muha Havalimanı'nda Uçuşları Engelledi

02.02.2026 16:20
Yemen'in Muha Havalimanı'ndaki sivil uçuşlar, Husilerin eylemleriyle engellendi, 300 kişi mağdur oldu.

Yemen Başkanlık Konseyi, Husileri, Taiz vilayetinde inşa edilen Muha Uluslararası Havalimanı'ndaki sivil uçuşları engellemekle suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın aktardığına göre, Başkanlık Konseyinden ismi açıklanmayan bir kaynak, Muha Havalimanı'ndaki son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Muha Uluslararası Havalimanı'na gelmesi planlanan ilk tarifeli sivil uçuşu gerçekleştiren Yemen Hava Yolları'na ait uçağın inişini engellemesinin, "tam teşekküllü bir terör eylemi ve devletin egemenliğine doğrudan bir tehdit" olduğu ifade edildi.

Sivil uçuşların engellenmesinin yüzlerce hasta, kadın ve çocuğun seyahat hakkından mahrum bırakılması anlamına geldiği ve bunun Husi milislerin "terörist niteliğini bir kez daha ortaya koyduğu" kaydedildi.

Uluslararası topluma, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) ve ilgili tüm kuruluşlara "söz konusu ihlallerin belgelenmesi ve hava seyrüseferinin korunması için caydırıcı önlemler alınması" çağrısında bulunuldu.

Yemen hükümetinin, vatandaşların güvenliğini sağlama, egemen giriş kapılarını tam kapasiteyle işletme ve kamu hizmetlerini aksatan ya da sivillerin güvenliğini tehdit edenleri sorumlu tutma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Yemen Ulaştırma Bakanlığı da Husilerin uçağın inişini engellemesi nedeniyle Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'ndan gelen yaklaşık 150 yolcu ile Muha'dan Cidde'ye gitmeye hazırlanan 150 yolcunun seyahat edemediğini, böylece yaklaşık 300 sivilin mağdur olduğunu bildirdi.

Bakanlık, uçağın Muha Havalimanı'na inişinin engellenmesinin, hava trafiğini yeniden canlandırma ve vatandaşların seyahatini kolaylaştırma yönündeki çabaları hedef alan "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu belirtti.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Muha Uluslararası Havalimanı, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgede yer almasına rağmen, Yemen hava sahasının yönetimi ve denetiminin, Husilerin kontrolünde bulunan Sana'daki hava seyrüsefer merkezinden yürütüldüğü belirtiliyor.

Taiz vilayetindeki Muha Uluslararası Havalimanı, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden gerçekleştirilen ilk tarifeli uçuşla hizmete açılarak ilk uluslararası uçuşunu kabul etmişti.

Bugüne kadar resmi olarak sivil uçuşlara ev sahipliği yapamayan Muha Havalimanı, Yemen'in batı kıyısındaki stratejik konumu nedeniyle önemli altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

Taiz vilayeti ve çevresine hizmet vermek amacıyla 2021 yılında inşasına başlanan Muha Havalimanı, Nisan 2024'te hazır hale gelmesine rağmen uçuşlara açılamamıştı.

Taiz'in resmi havalimanının, ülkede çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Havban bölgesinde bulunması ve uzun süredir hizmet verememesi, yeni bir havalimanının devreye alınmasını zorunlu kılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Yemen, Son Dakika

