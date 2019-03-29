Son Dakika Haberleri: Husiler Stockholm Anlaşması'nı Manipüle Etmeyi Sürdürüyor"

Husiler Stockholm Anlaşması'nı Manipüle Etmeyi Sürdürüyor"

1 saat önce

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Stockholm Anlaşması'nı manipüle etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Husiler Stockholm Anlaşması'nı Manipüle Etmeyi Sürdürüyor
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Stockholm Anlaşması'nı manipüle etmeyi sürdürdüğünü belirtti.


İryani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard'ın toplantı mekanına gelmesine engel olarak Yemen hükümetini temsil eden heyetin yapacağı toplantıyı sekteye uğrattığını ifade etti.

Lollesgaard'ın, Yemen ordusunun kontrolü altındaki bölgeye ulaşmasının Husiler tarafından engellediğini vurgulayan İryani, "Husiler, BM kararları ile Stockholm Anlaşması'nı manipüle etmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Husilerin anlaşmaya aykırı adımları ve ateşkes ihlalleri karşısında BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Lollesgaard'ın sessiz kaldığını savunan İryani, bu durumun BM'nin rolü konusunda soru işaretleri oluşturduğunu dile getirdi.

Stockholm Anlaşması


Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.


Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.


Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:09 Kaynak: AA

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