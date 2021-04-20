Son dakika haberi | HÜSNÜ BAYRAMOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberine göre KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, iki haftadır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yakınları katıldı. Bayramoğlu, Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.

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