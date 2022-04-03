Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı - Son Dakika
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Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı

03.04.2022 21:04

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Yolu kapatıp birbirine taş ve sopalarla saldıran iki ailenin yakınlarından 14 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesindeki fırın önünde karşılaşan husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen kavgada, taraflar Şanlıurfa- Akçakale yolunu kapatıp birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sırasında ulaşıma kapanan yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Şanlıurfa'da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı

14 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya karışan taraflara TOMA'dan taziyikli su sıkarak müdahale etti. Jandarmanın sonlandırdığı kavgada taş ve sopalarla yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kenteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da iki grup yol kapatıp kavga etti: 14 yaralı

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan kavganın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Uğurlu Mahallesine geçerek vatandaşları sükunete davet etti. Jandarma kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yol kapatıp kavga eden husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 14 yaralı
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Şanlıurfa, Jandarma, Savaş, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı - Son Dakika


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21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
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SON DAKİKA: Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı - Son Dakika
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