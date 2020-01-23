Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı arttı.

Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı arttı.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı husumetli iki ailenin bıçaklı kavgasında ölü sayısı arttı. Çıkan kavgada hastaneye ağır yaralı olarak sevk edilenlerden Cemil T. isimli şahıs hayatını kaybetti. Ölen kişinin dün gece aynı olayda hayatını kaybeden Celil T.'nin oğlu olduğu öğrenildi.


Olay


Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy'de husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile ortalık bir anda karıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan kavga sonucu yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Gece hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan Celil T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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