Husumetli aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Husumetli aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

06.07.2022 09:32

Arnavutköy'de iki aile arasında uzun süredir devam eden husumet sonucu mahalle savaş alanına döndü.

Arnavutköy'de iki aile arasında uzun süredir devam eden husumet sonucu mahalle savaş alanına döndü. Taraflardan birine ait olan iş yerine taş ve sopalar ile saldıran şahısların o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında uzun süredir devam eden husumet yerini kavgaya bıraktı. Taraflardan birinin iş yerine balta, sopa ve taşlar ile saldıran kişiler cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Filmleri aratmayan saldırı anları saniye saniye böyle görüntülendi.

(Batuhan Toprak - İHA)

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Son dakika haberleri | İki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Son dakika haberleri | İki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Husumetli aileler birbirine girdi! Baltanın bile kullanıldığı kavga savaş alanını aratmadı Husumetli aileler birbirine girdi! Baltanın bile kullanıldığı kavga savaş alanını aratmadı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetli aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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