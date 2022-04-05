Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

05.04.2022 14:39

ESKİŞEHİR'de husumetlisi İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldüren Mustafa S. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de husumetlisi İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldüren Mustafa S. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Zafer Mahallesi, Bahtiyar Sokak'ta oturan İsa Demirci'nin yanına önceki gün husumetli olduğu Mustafa S. geldi. Seyyar olarak halı satarak geçimini sağlayan Demirci ile Mustafa S. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, Mustafa S., belinden çıkardığı tabancayla 6 el ateş etti. Kurşunlardan birisi İsa Demirci'nin sırtına isabet etti. Mustafa S. kaçarken, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa Demirci hayatını kaybetti.

'KONUŞMAK İÇİN GİTTİM, TARTIŞTIK'Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Mustafa S. dün akşam polise teslim oldu. Gözaltına alınan Mustafa S. ifadesinde, İsa Demirci ile aralarında uzun süredir husumet olduğunu belirterek, "Uzun bir süre önce, inşaat yaptığımız sokağa beton mikseri geldi. Yol kapalıydı, o da aracıyla geçmek istedi. Başka yoldan gitmesi gerektiğini söyledim. Bu nedenle tartıştık. Bu husumette yıllardır sürüyor. Son zamanlarda ise İsa Demirci kardeşlerimi ve ailemi rahatsız ediyordu. Bunu neden yaptığını sormak ve konuşmak için yanına gittim, tartıştık. Silahını görünce de ateş ettim" dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından çelik yelek giydirilen Mustafa S., adliyeye sevk edildi. Öldürülen İsa Demirci ise asri mezarlığında toprağa verildi.


Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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