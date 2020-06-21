Husumetlisini tabancayla yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Husumetlisini tabancayla yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

KONYA'da husumetlisi olduğu öne sürülen Rıza Şahin'i (38) tabancayla bacaklarından ateş ederek yaralayan İsmail Coşkun (39) polis tarafından yakalandı. Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun'un, 'Silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Olay, dün merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Rıza Şahin ile İsmail Coşkun, sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Coşkun, belinden çıkardığı tabancayla, Rıza Şahin'in iki bacağına da ateş etti. Yaralanan Rıza Şahin, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İsmail Coşkun, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Coşkun, gece saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi'nde otomobil içerisinde yakalandı.

11 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun'un, 'Silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Zanlı İsmail Coşkun ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.