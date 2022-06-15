Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı - Son Dakika
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Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı

15.06.2022 12:09

Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan şahsın evine giden kişi, silahla vurularak yaralandı.

Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan şahsın evine giden kişi, silahla vurularak yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Sultan Murat Caddesindeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Y., aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan C.H.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.H., silahla Yasin Y.'yi göğsünden ve ayağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasin Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. C.H. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı
Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı
Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı
Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı
Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisinin evine gitti, dehşeti yaşadı - Son Dakika

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