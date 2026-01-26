Huysuz, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Huysuz, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

26.01.2026 13:16
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sezer Huysuz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin çektiği "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafa oy veren Huysuz, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın Galata Köprüsü üzerinde Filistin ve Gazze için yapılan mitingde çektiği "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafı oylayan başkan Huysuz, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'in, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun kazandığı yarıştan sonra Türk bayrakları arasında geçit yaptığı "Sevgi koridoru" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Huysuz, "Göklerde bir kale" başlıklı Beytullah Eles'in fotoğrafına, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Huysuz, seçtiği fotoğraflara ilişkin AA muhabirine şunları söyledi:

"Öncelikle bu güzel fotoğraflarda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsine büyük bir emek sarf edilmiş ve güzel bir etkinlik olmuş. Filistin'deki fotoyu seçmemizdeki neden artık oradaki insanların gözündeki o bitmişlik, yorgunluk, çocuklarına karşı umutlarının azalması, gözlerindeki o ışığı görebilme, o anı çok iyi yaşatmışlar. Diğer fotoğraflarda da doğal güzelliklerimizin yansıtıldığı, Türk bayrağının dalgalandığı Toprak Razgatlıoğlu'nun zaferiyle taçlandırılan bir fotoğraf var, gerçekten bu bizim için ayrı bir gurur. Diğer taraftan Afyon'da yaşam içerisinde o doğallığı çekebilmek, o sis bulutlarının içerisinde Afyon Kalesi'ni ortaya çıkarabilmek çok güzel olmuş. Ramazan Bayramı'nda Güney Afrika'da çekilen o fotoğraf, o beyazlar içinde esmer kızımızın o güzel görüntüsü, o doğallığı, gerçekten insanların emeklerini ve doğallıklarını ortaya çıkartmış arkadaşlar. Önemli olan da zaten o saf, duyguların yansıtılması. Hepsi çok güzel karelerdi, herkesin emeğine sağlık."

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

