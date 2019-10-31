Son Dakika Haberleri: Hüyük'e "Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi" açılacak
Son Dakika Güncel Hüyük'e 'Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi' açılacak

Hüyük'e "Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi" açılacak

6 saat önce

Hüyük ilçesine, Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi kurulacak.

Hüyük'e

Hüyük ilçesine, Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi kurulacak.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, ilçeye kazandıracakları yaşlı bakım ve yaşam merkezi için yapılacak hizmet binası çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Hizmete girdiğinde, 50 kişi konaklama kapasitesine sahip olacak merkezden, 150 kişinin de günlük bakım hizmeti alabileceğini belirten Başkan Çiğdem açıklamasında şunlara yer verdi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın desteğiyle Hüyük ilçemizde Türkiye için de örnek olacak bir projeye imza atıyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle Hüyük ilçemize kazandıracağımız yaşlı bakım ve yaşam merkezi için İmrenler Mahallemizde yürütülen bina çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu çalışmaları Hüyük Belediyesi ve bir süre önce kurduğumuz Hüyük İmrenler Yaşam Merkezi Derneği marifetiyle hayırsever vatandaşlarımızın da yardım ve katkılarıyla sürdürüyoruz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu binamızı bakanlığımıza devrini gerçekleştireceğiz ve ardından yaşam merkezi bölgeye hizmet vermeye başlayacak. Bu projeye destek veren bakanımıza ve Konya milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum."

Mehmet Çiğdem, Türkiye, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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