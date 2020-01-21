Hüyük ilçesi amatör ligde temsil edilecek - Son Dakika

Hüyük ilçesinin amatör futbol ligde bir temsilcisi yeni sezonda mücadele edecek.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, göreve geldikten sonra ilçede Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kurduklarını anımsatarak, "Kulübümüz futbol branşında bu sezon ilk kez amatör liglerde mücadele verecek." dedi.

Başkan Çiğdem, takımın başına getirilen yeni teknik direktörle imzalanan sözleşme törenine katıldı.

Hüyük Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı'nın başına 3 yılık sözleşme imzaladıkları teknik direktör olarak Fatih Navruz'u getirdiklerini aktaran Başkan Çiğdem, "Hocamızla oturup konuştuk, Hüyük ilçesine futbol branşında şampiyonluklar kazandırılması noktasında sözler aldık. Kulüp başkanımız Muammer Karaaslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine, sporcularımıza ve teknik heyete güvenimiz sonsuz. Hedefimiz, bu yıl mart ayında başlayacak olan Konya 2. Amatör Küme'de mücadele edecek olan futbol takımımızın şampiyon olması ve bir üst lige yükselmesidir." diye konuştu.