Hüyük'te kınalı keklikler doğayla buluşturuldu - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde kınalı keklikler doğayla buluşturulmaya devam ediliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük'te 500 kınalı kekliğin daha doğaya bırakıldığını aktardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle 5 farklı dış mahalleye 500 kınalı kekliğin salındığını belirten Çiğdem, şunları kaydetti:

"Her mahalleye 100 olmak üzere Suludere, Başlamış, İlmen, Pınarbaşı ve Çavuş mahallelerimizde toplam 500 kınalı keklik doğayla buluşturulmuştur. Daha önce de farklı mahallelerimizde bu çalışma yapılmıştı. Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla ilçemizde yürütülen çalışmalar nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüz Sayın İsmail Üzmez başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."