Hüyük'te koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yapılan kapsamlı denetime Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ile Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de katıldı.

İlçede göreve yeni başlayan Kaymakam Demirkol, ilk kez bu kapsamda yürütülen denetimde kurum amirleri, kolluk kuvvetleri, zabıta ve filyasyon ekipleri ile birlikte sahaya çıktı.

Denetimlerde, ziyaret ettiği esnaf ve bir araya geldiği vatandaşlarla tanışarak sohbet eden Kaymakam Demirkol, Kovid-19 salgınının önüne geçilmesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen konularındaki kurallara mutlaka uyulması gerektiğini anımsatarak, "Sağlık için hepimiz için tüm vatandaşlarımızdan, esnafımızdan toplumun her kesiminden özellikle rica ediyoruz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına hayatımızın her alanında uyalım. Tedbiri elden bırakmayalım." şeklinde uyarılarda bulundu.