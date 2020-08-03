Huzura kavuşan Bacavan Yaylası besicileri ağırlıyor - Son Dakika

Huzura kavuşan Bacavan Yaylası besicileri ağırlıyor

Siirt'in Şirvan ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Bacavan Yaylası besicileri ağırlıyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Bacavan Yaylası besicileri ağırlıyor.

Şirvan ve Pervari ilçe sınırları arasında bulunan ve Sehi Ormanları bölgesi yakınında yer alan Bacavan Yaylası, tesis edilen huzur ortamında koyun ve keçi sürüleriyle doldu. Yaylada güvenle hayvanlarını otlatma imkanı bulan besiciler, huzurun tadını çıkarıyor. Çeltikyolu köyündeki besiciler de hayvanlarını otlatmak için 5 kilometre uzaklıktaki 1500 rakımlı serin ve verimli yaylayı tercih etti.

Yetiştiricilerden Abidin Alboğa, AA muhabirine, daha önce terör nedeniyle gidemedikleri yaylaya güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla artık huzur içinde çıktıklarını söyledi.

Bölgedeki köylerin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Alboğa, "Önceden köyden yaylaya yolumuz yoktu. güvenli de değildi, huzurumuz da yoktu. Ama şimdi Allah'a şükür huzurumuz var, güvenli şekilde yaylalara çıkıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Artık araçla da geliyoruz buralara, sütümüzü sağıyoruz. Tehlike bitti." diye konuştu.

Abdurrahim Apuhan da geçimini besicilikten sağladığını, yaylalara son birkaç yıldır huzur içinde gittiklerini aktardı.

Daha önce terör korkusuyla yaylalara gidemediklerini anlatan Apuhan, "Sıcakların en yoğun olduğu bu dönemde hayvanlarımızı yaylaya getiriyoruz. Kadınlarımız günde iki kez yaylaya geliyor. Süt sağıyor, peynir yapıyoruz. Yakın civardaki köylüler araçlarla gelip, buradan peynir alıyor." ifadelerini kullandı.

"Eskiden yaylalara çıkamıyorduk çünkü güvenli değildi. Şimdi rahat bir şekilde geliyor, yaylalarımızda güven içinde hayvanlarımızı otlatıyoruz." diyen Apuhan, yaylada mutlu olduklarını kaydetti.

Apuhan, "Artık huzurumuz var. Allah devletimizi daim etsin." şeklinde konuştu.

Huzura kavuşan Bacavan Yaylası besicileri ağırlıyor

Şirvan, Huzur, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:46

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huzura kavuşan Bacavan Yaylası besicileri ağırlıyor - Son Dakika
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