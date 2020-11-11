Huzurevi yapımına başlandı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde 700 metrekare arsa üzerinde 3 bin 500 metrekare kapalı alan olarak konuşlandırılması planlanan, 2 şer kişilik odalarda 90 kişinin barınacağı Emet huzurevinin hafriyat çalışmaları yapıldı.

İlçede Huzurevi yapımı için kamu kurumları örnek bir çalışma örneği gösterdi. Emet Kaymakamlığı, Emet Belediyesi, Emetbor İşletmesi, Hisarcık Belediyesi, Emet ve Hisarcık ilçeleri taşıyıcılar kooperatifleri ve Yafa yol firması işbirliği ile inşaat alanında hafriyat çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Hafriyatı tamamlanan inşaat, temel atma aşamasına geldi.

Emet Huzurevi Yaptırma Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Kınık, hafriyat çalışmalarına destek veren 2 ilçe resmi kurum, kooperatif ve yol yapım firmasına teşekkür ederek, Emet'te ikamet eden veya ilçe dışında ikamet eden Emetliler kadar her vatandaşımızın huzurevi yapımına destek verebileceklerini belirterek, Emet Ziraat bankasında açılan dernek bağış hesabına bağışları beklediklerini ifade etti.

Yalnız kalan vatandaşlarımızın huzurevi bünyesinde hayatlarının son demlerini rahat yaşayabilmeleri adına Huzurevi yapımının önemli bir çalışma olduğunu belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Sosyal donatı, çevre düzenlemesi kadar, belediye olarak üzerimize düşen her göreve hazırız. Emet Huzurevi yapımımıza destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkımızın da destek vererek sahip çıkacaklarına inancımız tamdır" dedi. - KÜTAHYA