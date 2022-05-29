Hyundai'nin hafif ticarisi Staria Türkiye'de!

Bir dönem hafif ticari sınıfta önemli satış rakamlarına imza atan Hyundai, yeniden hafif ticariye dönüşünü simgeleyen Staria modelini İzmir'de düzenlenen basın lansmanıyla birlikte Türkiye'de satışa sundu.

Fütüristik çizgileriyle farklı bir yüze sahip olan Staria, 9 kişilik oturma kapasitesi ve mobilite deneyimiyle öne çıkıyor.

Staria'nın genel tasarım özellikleri arasında içten dışa bir yaklaşım bulunuyor. Modeldeki oturma sistemini ihtiyaca bağlı olarak düzenleyebiliyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel

Satışa sunulan yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, " Hyundai markası tüm dünya çapında büyük bir değişim ve gelişim içinde. Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biriyiz. Marka olarak geleneksel üretici olmaktan uzaklaşıp insanoğlunun geleceğine yön veren ve hayatlarımızı her alanda kolaylaştıran mobilite çözümleri sağlayan bir marka olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Bu doğrultuda; 2022'deki ikinci yeniliğimiz olan 9 koltuklu Staria ile uzun bir süredir yer almadığımız MPV segmentine tekrar merhaba diyoruz. Ön farları sayesinde fark yaratan tasarımıyla, tüm yolcularına rahat ve konforlu bir yolculuk sunan kullanışlılığıyla, yüksek kalitesiyle, yeni yaklaşımlar sunan teknolojik özellikleriyle ve Türk aile yapısına uyan geniş iç hacmiyle Staria'nın Türkiye'de önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz" dedi.

Geleceğe yönelik bir tasarım

Modelin dış tasarımı, sade ve modern çizgilerden oluşuyor. Uzaydan bakıldığında, gün doğarken oluşan dünyanın silüeti, yeni MPV'nin tasarımına da ilham kaynağı olmuş. Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım, burada modern bir ambiyans oluşturuyor. Bir eğri hareketiyle önden arkaya doğru uzanan tasarım felsefesi, uzay mekiği ve yolcu gemisinden ilham alıyor. Staria'nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor.

Hyundai, aracın modern görünümünü zirveye çıkarmak için ön kısmı aynı gövde rengi ile hazırlamış. Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki geniş panoramik camlar, genel görüşü destekliyor. Bu camlar araca genişlik hissi sağlıyor ve içerideki ferahlığı artırıyor.

Arka kısımdaysa diklemesine yerleştirilmiş stop lambaları bulunuyor. Geniş bir cam ile desteklenen arka kısımda sade ve saf bir görünüm bulunuyor. Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış.

İşlevsel iç mekan

Dış tasarımında uzaydan etkilenen Staria, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım mimarisi, araç içindekilere ferah ve sakin bir ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 4.2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı kolaylaştırırken 3+3+3 oturma düzeniyle de sürücü dahil tam 9 kişilik kapasiteye sahip.

Hyundai mühendisleri Staria'nın iç mekanını tasarlarken aynı zamanda yük veya eşya taşınmasına da fırsat veriyor. 60/40 oranında katlanabilen koltukların minder kısımları da üst tarafa doğru yatırılarak ekstra alan sağlanmış oluyor. Arka sıradaki tüm koltukların bel kısımları da yatırıldığı zaman koltuklar çıkarılmadan dahi muazzam bir kargo alanı elde ediliyor. Bagaj kapasitesi, arka sıradaki koltuk öne kaydırıldığında da tam 1303 lt hacim sağlıyor.

Hyundai Staria, ülkemize 177 HP güç sunan 2.2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile ithal ediliyor. Hyundai tarafından geliştirilen bu motorun maksimum torku ise 430 Nm. Önden çekişli model, yepyeni bir platforma ve süspansiyon sistemine de sahip. Çoklu bağlantılı arka süspansiyonla üretilen otomobil, optimize edilmiş motor performansını en iyi şekilde yol aktarırırken aynı zamanda uzun süreli yolculuklarda ekstra konfor ve sürüş keyfi sunuyor. Staria, ülkemizde 5 farklı gövde rengi (Derin Siyah Sedefli, Gümüş Gri, Krem Beyaz, Grafit Gri ve Gece Mavisi) ile satışa sunulurken, iç mekanındaysa gri ve siyah renk kombinasyonuna yer veriyor.

Modelin Türkiye satış fiyatı ise 659 bin 900 TL…

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