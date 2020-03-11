Hz. İbrahim Camii'de dezenfekte çalışmaları yapıldı - Son Dakika

Filistin'de Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, El Halil kentinde bulunan Hz. İbrahim Camii'de dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı.



Filistin'in El Halil kentinde Korona virüsünden korunmak için alınan tedbirler çerçevesinde Hz. İbrahim Camii'nde dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı. El Halil kenti Diyanet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, virüs ve bakterilere karşı Hz. İbrahim Camii'nde dezenfekte çalışmalarının devamlı olarak yapılacağı duyuruldu.



Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Beytüllahim kentinde 30 yaşındaki bir kişide Korona virüsünün tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısının 30'a yükseldiği bildirilmiş, virüs nedeniyle 3 bin 639 kişinin de ev karantinasında kalacağı duyurulmuştu. - EL HALİL