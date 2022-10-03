"Tay" sinemada liderliğini korudu

Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu işleyen ilk animasyon filmi "Tay", vizyona girdiği iki haftada en çok izlenen yapım oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı film, 188 bin 77 kişi tarafından izlenerek, vizyondaki 44 film arasında en çok izlenen yapım oldu.

Film, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesini aktarıyor.

TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan film, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisiyle karşılaştı.

3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tarzı anlatımıyla okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi kavramlarının pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Senaryosunu Betül Yağsağan Birgören'in yazdığı filmin, yönetmenliğini Nurullah Yenihan, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstlendi.