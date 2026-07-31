IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı - Son Dakika
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IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı

IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi ile kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişilere ceza indirimi getirildi. Düzenleme kapsamında banka hesabını veya ödeme aracını kullandırmakla sınırlı kalan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek. Yasayla ayrıca HAGB uygulaması yeniden düzenlenirken, noterlik, icra-iflas ve idari yargıya ilişkin birçok alanda da değişikliğe gidildi.

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak anılan "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, ceza yargılamasından noterlik işlemlerine, icra-iflas hukukundan idari yargıya kadar birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor.

IBAN MAĞDURLARINA CEZA İNDİRİMİ GELDİ

Yasanın en dikkat çeken düzenlemelerinden biri, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişilere yönelik oldu.

Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen maddesinde yapılan değişikliğe göre, dolandırıcılık suçuna iştiraki yalnızca banka hesabını, ödeme aracını veya bu hesapların kullanılmasını sağlayan bilgileri başkasına vermekle sınırlı kalan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek.

Düzenleme; banka hesapları, kredi kartları ile banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hesapların kullanılmasına imkan sağlayan bilgi ve araçların paylaşılması durumlarını kapsıyor.

HAGB YENİDEN DÜZENLENDİ

Kanunun önemli başlıklarından biri de Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) uygulamasında yapılan değişiklikler oldu.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen hükümlere göre, sanığa verilen cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası olması halinde, gerekli şartların oluşması durumunda mahkeme HAGB kararı verebilecek.

Bunun için sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, yeniden suç işlemeyeceğine ilişkin kanaat oluşması ve mağdur ya da kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmiş olması gerekecek.

Öte yandan işkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri sırasında işlediği bazı kötü muamele suçlarında HAGB uygulanmayacak.

NOTERLİK İŞLEMLERİ DİJİTALLEŞİYOR

Noterlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle noterlik evraklarının mahkemeler ve kamu kurumlarıyla elektronik ortamda paylaşılmasının önü açıldı. Onaylı belge örnekleri güvenli elektronik imzayla dijital olarak gönderilebilecek ve bu işlemler için ayrıca harç veya vergi alınmayacak.

İCRA VE İDARİ YARGIDA YENİ DÜZENLEMELER

Yasayla icra-iflas sisteminde ortaklığın giderilmesine ilişkin satış usulleri değiştirilirken, elektronik satış portalı ve açık artırmalara ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.

İdari ve vergi yargısında tek hakim tarafından görülebilecek dava kapsamı genişletilirken, istinaf ve temyiz sisteminde de değişiklik yapıldı. Bölge idare mahkemelerine daha geniş yetkiler tanınırken, bazı kararlar için Danıştay'a temyiz yolu açıldı.

Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Banka IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı - Son Dakika

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