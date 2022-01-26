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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karla mücadele açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karla mücadele açıklaması Açıklaması

26.01.2022 17:30
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karla mücadele açıklaması Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karlı havalarda sorunsuz bir süreç yaşanmasını beklemenin hayalcilik olacağını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karlı havalarda sorunsuz bir süreç yaşanmasını beklemenin hayalcilik olacağını savundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kar yağışı sebebiyle kentte yaşanan son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a son 20-30 yılın en yoğun kar yağışının düştüğünü ifade eden İmamoğlu, metrekareye 7-8 saatte 60 kilogramı bulan bölgeler bulunduğunu belirtti.

Kentte İBB'nin, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının bağlı olduğu özel şirket ile 39 ilçe belediyesinin sorumluluğunda yollar bulunduğunu ifade eden İmamoğlu, her kurumun iyi niyetle İstanbul'a hizmet etmek durumunda olduğunu söyledi.

Karla mücadelede 7 bin 421 çalışan ve 1582 araç ve iş makinesi ile çalıştıklarını anlatan İmamoğlu, "21 Ocak cuma gününden beri tetikte ve hazırlıklı olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dört gün içinde kullandığımız tuz miktarı 72 bin 595 ton. 32 ton da solüsyon kullanmışız. Ayrıca ilçe belediyelerinin de tuz ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.

"Özür dileriz, bunu istemezdik"

Yolda kalan araçların hizmet vermeyi zorlaştırdığını vurgulayan İmamoğlu, Valiliğin açıkladığı tedbirlerin önemine işaret etti.

Kendilerinin de vatandaşlara hassasiyet göstermeleri konusunda çağrıları olduğunu dile getiren İmamoğlu, vatandaşların büyük kısmının çağrılara uymasının trafik yoğunluğunu azalttığını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla İstanbul'u sorunsuz bir noktaya taşıdıklarını savunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Kar süreçlerinde 20 milyonluk bir kentin sorunsuz süreç yaşamasını, yani 'sıfır sorun' süreç yaşamasını beklemek hayalcilik olur. Elbette mağdur ettiğimiz, yolda, değil 5-6 saat, 4 saat, bir saat, yarım saat bile beklettiğimiz vatandaşlarımıza dönük söyleyeceğimiz tek şey vardır: Özür dileriz. Bunu istemezdik. Ama bu bir doğal afet sürecidir. Günün sonunda iddiayla söylüyorum ki hızlı ve kaliteli bir çalışma yapılmıştır."

İmamoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiltere Büyükelçisiyle yemek buluşması

Kar yağışının yoğun olduğu pazartesi günü İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer'de bir balık restoranında yaklaşık 2,5 saat yemek yemesinin tartışılması üzerine yöneltilen soruyu cevapladı.

İmamoğlu, özetle şunları kaydetti:

"Biz yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Sayın büyükelçi kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce Ankara'dan kalkıp İstanbul'a gelmiştir. Gün boyu yaptığım çalışmalardan sonra bir vakit dilimini ayırıp oraya gittim. Sohbet ettik, yemeği konuştuk, ülkemizi konuştuk, ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkiler üzerine sohbet ettik. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri veya başkonsoloslarıyla kurduğu ilişki görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum.

İddiayla söyleyeyim ki bu 30 ay içinde belki de tarihinde ilk defa bu kadar yoğun dış ilişkiler konusunda ilgi gören bir İstanbul yönetimi var. O bakımdan bunun tabii ki hakkını vermek zorundayım. Bir belediye başkanının bir iki saat bir başka yere gitmesi kadar bir doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var. Zaten bir eksik yaşanmadı Allah'a şükür."

İmamoğlu, yemeğe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşıldığını iddia ederek, bu durumu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile de paylaştığını ve hukuki olarak takipçisi olacağını kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karla mücadele açıklaması Açıklaması

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istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karla mücadele açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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