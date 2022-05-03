İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı

03.05.2022 23:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı.

CHP İl Başkanlığının davetlisi olarak kente gelen İmamoğlu, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa katılanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramlaşmanın ardından kalabalığa hitap eden İmamoğlu, CHP ve İYİ Partinin liderliğinde 6'lı demokrasi masası oluşturulduğunu belirtti.

İttifak masasının çok değerli olduğunu ifade eden İmamoğlu, masanın daha da büyüyeceğini savundu.

İmamoğlu, gönülleri kazanmak için, birleştirmek için çalıştığını söyleyerek "Onlar bizi ayrıştırdıkça biz onlara fırsat vermeyeceğiz. Kucaklayacağız, birleştireceğiz." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Arhavi'nin ardından Hopa ve Kemalpaşa ilçelerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'de vatandaşlarla bayramlaştı

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Ramazan Bayramı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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