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İbb başkanı imamoğlu: (cumhurbaşkanının daveti) elbette ki katılacağız

39 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı.

İbb başkanı imamoğlu: (cumhurbaşkanının daveti) elbette ki katılacağız, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı.
İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, 'Ankara'ya gidecek misiniz?' sorusuna "Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla, belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız. Elbette ki şehirlerimizin bütün aslında büyükşehirlerin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak. Biz devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişki... Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor. Ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak set koyacak anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

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-İmamoğlu açıklama


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
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