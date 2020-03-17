İBB Başkanı İmamoğlu turizm sektörü temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu turizm sektörü temsilcileriyle buluştu

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınının etkilediği turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınının etkilediği turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

İmamoğlu'nun Saraçhane'deki makam odasında gerçekleştirilen toplantıda, aralarında Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Müberra Eresin, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın da bulunduğu turizm sektörü temsilcilerine kolonya ikram edildi.

Sektör temsilcileri, toplantı masasına önlem amaçlı olarak aralarında birer sandalye boş bırakarak oturdu.

İmamoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, turizmin İstanbul'da en fazla etkilenen sektör olduğunu belirterek, eldeki verilerin üzücü olduğunu dile getirdi.

Turizm sektörünün temsilcileri ve Turizm Platformu ile bir araya geldiklerini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Elbette ki devletimizin aldığı tedbirler var. Bunları daha da önemli tedbirlerle pekiştirecektir ama şehirlerde de almamız gereken tedbirler var. Moral, motivasyon açısından da birbirimizi desteklememiz gerektiği hususuyla bir araya geldik. İnşallah bu süreci, sonuna kadar ve en az sıkıntıyla atlattığımız takdirde sektörün hazırlıklı olmasını da sağlamak lazım. Bu konuda da İBB ya da ilçe belediyeleri olarak yapmamız gereken hususlar var, bunları değerlendirdik. Gerçekten dünyanın ekonomik olarak, sosyal olarak, ticari anlamda birçok açıdan yeniden yorumlanması gereken hususları var. Dünyanın da ekonomik anlamda bir senkronizasyona ihtiyacı var. Sadece İstanbul'u, Türkiye'yi çözmekle de yetmiyor. Dünya bir bütün. Bazı zincirlerin halkalarını takip edip, yeni ekonomik yorumlara ve teorilere de dünyanın muhtaç olduğunu görüyoruz. Hepimize bu anlamda kolay gelsin. Önemli bir sınav veriyoruz. Önemli bir kriz yönetiyoruz."

İBB Başkanı İmamoğlu turizm sektörü temsilcileriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:39 Kaynak: AA
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