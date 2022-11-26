İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Bakan Soylu'nun sözlerine yanıt geldi: İBB'de terörist çalışmamaktadır, çalışamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerle ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin yaptığı açıklamada; "İBB'de 1168 kişi veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakı" olduğunu söylemişti. İBB'den konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. İBB, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde işe alımların tüm ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İBB, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde işe alımlar tüm ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yapılmaktadır. Hatta sayın bakanın ilk açıklamasında ifade ettiği 557 terörist çalışıyor açıklaması da dahil sayın Valilik ve Bakanlığa yazdığımız yazılar halen cevap beklemektedir. Bu kapsamda 24 Haziran 2019 tarihinden bugüne toplam 28.700 kişi işe alınmış, 19.907 kişi işten çeşitli sebeplerle ayrılmıştır. İşe girişlere ve çıkışlara kış yol bakım, cankurtaran gibi mevsimlik işlere her yıl düzenli olarak yapılan süreli işler de dahildir. Anayasa Mahkemesi'nin Eylül 2019 tarihinde aldığı karar gereği, Eylül 2019-Nisan 2021 arasında arşiv araştırması, güvenlik soruşturması yapılması kanunen mümkün değildir.

"17 BİN 839 KİŞİNİN ARŞİV ARAŞTIRMASI TALEBİ YAPILMIŞTIR"

Bu tarihler arası haricinde işe girişi yapılan 17 bin 839 kişi için arşiv araştırması talebi yapılmış, bugüne kadar 15 bin 277 tanesine cevap alınmıştır. İlgili mevzuatta açıkça belirtildiği üzere arşiv araştırması talebi 30 iş günü içerisinde cevaplanması gerekirken taleplerimiz ortalama 90 günün üzerinde cevaplanmaktadır. 180 günden fazladır cevap beklediğimiz 33 kişi vardır. Bu durum işlerin sürdürülebilirliği ve vatandaşa sunumu konusunda kurumlarımızı çok zorlamaktadır.

"SUÇ UNSURUNA RASTLANANLARIN İŞ İLİŞKİLERİ AYNI GÜN SONLANDIRILDI"

Tüm bu araştırma taleplerine alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin raporda terörle ilişkili soruşturma ya da suç unsuruna rastlanmış ve bu kişilerin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır. Bunlardan 3'ü 2019 öncesi girişlidir. Bu raporların sadece 22'sinde geçmişte kesinleşmiş bir cezası olan kişi görülmektedir. Yani diğer raporlar aslında sürmekte olan bir soruşturma ya da incelemeyi ifade etmektedir.

"33 ÇALIŞANIN ARŞİV ARAŞTIRMASI DAHİ TEMİZ GELMİŞTİR"

Birçok asılsız suçlama da bu dönemde kurumları ve insanları mağdur etmiştir. Örneğin; bu dönemde gazetelerde 33 çalışana ilişkin haberler yapılmış, bu çalışanların 15'inin arşiv araştırması dahi temiz gelmiştir. Halen çalışmaktadırlar. Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz. Devletimizin ilgili birimlerinden gelen ya da gelecek olan her türlü bilgi titizlikle ele alınmakta ve gereği de yapılmaktadır, yapılacaktır. Milli Güvenlik konusundaki hassasiyetimiz vatan sevgimizle beslenen yönetim kültürümüz gereği tartışmaya kapalıdır."